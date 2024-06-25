Движение самокатов ограничат в Новосибирске во время Дня города

Во время празднования Дня города в Новосибирске ограничат движение самокатов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска, с 29 по 30 июня в честь празднования Дня города большая концентрация праздничных событий будет на обеих берегах реки, поэтому движение самокатов в местах массовых мероприятий будет максимально ограничено.

Однако впервые в Новосибирске в День города не перекроют площадь и улицу Ленина.

“Мы не перекрываем площадь Ленина, но делаем так, чтобы горожане могли свободно ходить в краеведческий музей, в филармонию, в театры, посещать разные экскурсии и мастер-классы”, — сообщила на оперативном совещании в мэрии начальник городского управления культуры Ирина Соловьева.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске запустят дополнительные электрички в День города