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общество

Движение самокатов ограничат в Новосибирске во время Дня города

Фото: Сиб.фм

Во время празднования Дня города в Новосибирске ограничат движение самокатов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска, с 29 по 30 июня в честь празднования Дня города большая концентрация праздничных событий будет на обеих берегах реки, поэтому движение самокатов в местах массовых мероприятий будет максимально ограничено.

Однако впервые в Новосибирске в День города не перекроют площадь и улицу Ленина.

“Мы не перекрываем площадь Ленина, но делаем так, чтобы горожане могли свободно ходить в краеведческий музей, в филармонию, в театры, посещать разные экскурсии и мастер-классы”, — сообщила на оперативном совещании в мэрии начальник городского управления культуры Ирина Соловьева.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске запустят дополнительные электрички в День города

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Валерия Митрохина
Журналист

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