Минобр Новосибирской области назвал самых дефицитных учителей в школах

Стали известны самые дефицитные учителя в школах Новосибирска.

Как сообщает портал РБК Новосибирск со ссылкой на пресс-службу министерства образования Новосибирской области, в период с 2023 по 2024 год в системе образования региона наибольший дефицит ощущался среди учителей начальных классов — 99. На втором месте оказались преподаватели иностранных языков — 83, среди которых чаще всего школы нуждаются в преподавателях английского — 68. Также в регионе нуждаются в учителях математики — 78.

Также в пресс-службе интернет-площадки по поиску работы hh.ru указали, что в первой декаде июня в регионе было открыто 140 вакансий преподавателей, из которых 16% объявлений о трудоустройстве предполагало дистанционную работу, 17% — частичную занятость.

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