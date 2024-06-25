Новосибирец станет знаменосцем на играх «Дети Азии»

VIII летние Международные спортивные игры «Дети Азии» стартуют 26 июня в Якутске. На официальной церемонии открытия флаг сборной Сибирского федерального округа понесёт новосибирский атлет Денис Кулигин.

Он вырос в Барабинске, занимался самбо у Александра Михайлова. Сейчас тренируется в областной спортивной школе самбо под руководством Алексея Мордвинова.

42 новосибирских спортсмена отобрались в сборную Сибирского федерального округа, которая выступит на играх «Дети Азии» в 16 видах спорта. Всего в сборной СФО 160 спортсменов.

Новосибирские спортсмены приезжают в Якутск. Первыми в борьбу за медали вступят футболисты, самбисты, шахматисты и мастера настольного тенниса. Первой из наших атлетов шанс на медаль получит самбистка Виктория Нетребо. Она выйдет на ковёр 26 июня.

Официальная церемония открытия VIII летних Международных спортивных игр «Дети Азии» состоится 26 июня в Якутске. Режиссёры церемонии готовят уникальную программу с использованием инновационных технологий. Сценарий открытия Игр основан на якутском мифе, в котором бык холода и конь лета соперничают, стремясь установить, чье время года – зима или лето – будет преобладать. Представление также вдохновлено удивительной природой Арктики. На церемонии открытия планируется участие 4 тысяч человек, включая детей и взрослых из 24 районов Якутии.

VIII Международные игры «Дети Азии» пройдут с 25 июня по 7 июля в Якутске. В соревнованиях примут участие боле 3400 юных спортсменов в возрасте от 13 до 16 лет из 30 стран.