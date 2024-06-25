Новосибирская актриса Софья Зайка рассказала, что провела детство с Элджеем

Актриса из Новосибирска поделилась рассказом из детства.

Актриса Софья Зайка из Новосибирска приехала в родные края, чтобы представить премьеру сериала ТНТ «Полупановы», где она снялась.

В интервью порталу «АиФ-Новосибирск» девушка рассказала, что она выросла в одном дворе вместе с репером Элджеем, а изначально их знакомство произошло в детском лагере.

«Помню, в лагере проводили конкурс самодеятельности, и он читал рэп... Он молодец, всегда был нацелен на творчество», — поделилась актриса.

Напомним, что Элджей сделал трогательное обращение во время выступления в Новосибирске