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общество

Новосибирская актриса Софья Зайка рассказала, что провела детство с Элджеем

Фото: коллаж АиФ-Новосибирск

Актриса из Новосибирска поделилась рассказом из детства.

Актриса Софья Зайка из Новосибирска приехала в родные края, чтобы представить премьеру сериала ТНТ «Полупановы», где она снялась.

В интервью порталу «АиФ-Новосибирск» девушка рассказала, что она выросла в одном дворе вместе с репером Элджеем, а изначально их знакомство произошло в детском лагере.

«Помню, в лагере проводили конкурс самодеятельности, и он читал рэп... Он молодец, всегда был нацелен на творчество», — поделилась актриса.

Напомним, что Элджей сделал трогательное обращение во время выступления в Новосибирске

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Валерия Митрохина
Журналист

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