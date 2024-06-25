НПП «Сибэлектротерм» и НГТУ подписали соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки кадров

ООО Научно-производственное предприятие «Сибэлектротерм» (якорный резидент промплощадки ОАО «Сибэлектротерм», которой управляет АО «РИД Групп – Новосибирск», актив РАТМ Холдинга) и Новосибирский государственный технический университет (НГТУ НЭТИ) заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили генеральный директор предприятия Виталий Ельцов и ректор НГТУ, д.т.н., профессор Анатолий Батаев.

Стороны направят усилия на подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов, трудоустройство выпускников вуза, организацию учебных и преддипломных практик студентов, проведение для них экскурсий и практических занятий по отдельным дисциплинам на базе НПП. Кроме того, абитуриенты смогут поступить в университет по договору о целевом обучении.

Отметив, что мощности НПП «Сибэлектротерм» размещены на одной из старейших в регионе промышленных площадок, Анатолий Батаев обратил внимание на заинтересованность завода в совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработках.

– Профиль НПП, связанный с производством электротермического и горно-шахтного оборудования, также позволяет налаживать взаимодействие в рамках подготовки инженерных кадров на механико-технологическом, электроэнергетическом факультетах, факультете мехатроники, – комментирует Анатолий Батаев. – Мои коллеги уже были на предприятии и оценили потенциал для выстраивания долгосрочных партнерских отношений.

По словам Виталия Ельцова, благодаря сотрудничеству с НГТУ, на НПП рассчитывают, в первую очередь, укрепить кадровый состав:

– Следуя курсу на импортозамещение, в компании осваивают выпуск новой продукции: привлекая талантливых молодых людей к решению исследовательских и прикладных задач, мы помогаем им реализовать свои возможности, определиться с траекторией профессионального и карьерного роста в производственном секторе экономики, который сейчас находится на подъеме.