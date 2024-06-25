Один день с Руки Вверх! Бар

«Руки Вверх! Бар» это не просто сеть баров Сергея Жукова, но и машина времени — танцы и караоке каждый день. Мы поговорили с руководством заведения и узнали, как они создают атмосферу 90-х и нулевых.

Посетители бара, как говорит арт-директор, Станислав Евдокимов, в восторге от разнообразных вечеринок в стиле 90х, особой популярностью пользуется вечеринка «18 мне уже», где чествуют именинников месяца. На ней с большого медиа-экрана «Папа Серёжа» поздравляют всех именинников с Днём Рождения. Гостей угощают большим праздничным тортом.

— На каждой нашей вечеринке, и непосредственно на этой, люди получают то, зачем они к нам приходят. Это эмоции, танцы до самого утра, караоке, искрящиеся свечи, а главное, та самая атмосфера, из детства — говорит Станислав Евдокимов.

Главная задача команды — вызвать положительные эмоции у гостей, чтобы они остались довольны и ушли с улыбкой, и вернулись ещё. Для этого в баре есть всё –любимая музыка, напитки и еда на любой вкус, зажигательные ведущие, насыщенная программа. Сотрудники стараются понять, чего именно хочется гостю, в этом плане они становятся своего рода психологами – говорит Ирина Гоманухо, управляющая бара.

В баре есть игровая зона, где любой желающий может сесть и абсолютно бесплатно поиграть во всем известные игры той эпохи. Ковры на стенах, кассеты и плакаты, видеомагнитофоны, радужные пружинки — неизменные атрибуты того времени собраны вместе и служат яркими элементами фотозон.

— У нас очень много пластинок, дисков, виде-, аудиокассет. Их можно даже подойти и перемотать карандашом. Словами всё это не описать, чтобы почувствовать эту атмосферу изнутри и в себе — приходите, смотрите сами, щупайте руками, танцуйте, наслаждайтесь, — делится Станислав Евдокимов.

Почти каждый месяц в руки вверх приезжает кто-то из знаменитых исполнителей 90-х: Шура, Фактор 2, Краски, Винтаж, Акула, Света, Мираж, Линда и другие. Исполнители очень тепло контактируют с публикой, а после концерта фотографируются со своими фанатами.

Гостья бара Юлия ходит в заведение с самого его открытия.

— Здесь музыка нашего детства, нашей молодости. Интерьер — все те предметы, которые были у нас в доме. Тут классные диджеи, очень приветливый персонал. Здесь всё, что нужно, чтобы хорошо провести время. Мы любим приходить сюда на концерты, потому что всех ребят мы знаем, слушали и прийти понастольгировать — тоже очень приятно, — говорит Юлия.

Коктейли «Рруки Вверх!Бар» передают ту самую эпоху 90-х во вкусе и цвете. Смена работников при этом длится 13 часов — вечером и ночью. Но сотрудники заведения не считают это проблемой.

— Я думаю, что это дело привычки. Каждый сам выбирает как ему жить и в каком графике работать. Я и моя команда сделали свой выбор — значит нас всё устраивает. Главное для меня — задать тон для моей команды и следить за настроением в течение рабочей смены. У нас очень хорошая дружная команда. Мы работаем на одну единую цель, и она состоит в том, чтобы радовать наших любимых гостей, — делится Ирина Гоманухо.

Меню «Руки Ввверх!Бар» удивляет оригинальными названиями блюд. «Памела Андерсен» — фруктовая тарелка, «Белорус на море» — драники с лососем со сметаной, а также бургеры от мамы, папы. Всё сделано в стиле молодёжных журналов тех времён и пестрит сенсационными заголовками. Список блюд небольшой, но разнообразный, а главная фишка — блюда в духе 90-х. Жаренная картошка со шкварками была на столах практически в каждой семье и в довершении всего — знаменитая «Селёдка под шубой» и «Мимоза».

— Здесь самая простая еда, которая удовлетворит любой вкус, потому что есть и рыба, и курица, и мясо. Есть сковородка горячая — хороший завтрак советских времён, — рассказывает гостья Руки ВВерх!Бар Юлия.

Бар вмещает 150 человек в банкетной посадке и 300 в фуршетной. Есть отдельный караоке зал на 35 человек. Здесь принято праздновать дни рождения и проводить корпоративы. Для именинников и на любые банкеты действуют скидки до 50%. Это отличное заведение для мальчишников и девичников. Бар работает ежедневно с 18:00 до 6 утра.

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