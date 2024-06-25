Максим Кудрявцев поручил ограничить движение электросамоктов на День города

Мэр города Новосибирска Максим Кудрявцев поручил обеспечить безопасность горожан в дни празднования Дня города, в том числе – ограничить использование электросамокатов в местах проведения массовых мероприятий.

Праздничные мероприятия в Новосибирске запланированы на все выходные – в субботу будет отмечаться День молодёжи, в воскресенье – 131-летие Новосибирска. Для горожан подготовлена обширная развлекательная программа с учетом интересов гостей всех возрастов, праздничные площадки будут организованы в каждом районе города. В этом году концертную программу решено составить на основе выступлений новосибирских артистов, а не приглашённых звёзд.

Как подчеркнул мэр Максим Кудрявцев, внимание нужно уделить соблюдению мер безопасности – как при подготовке, так и в дни проведения культурно-массовых мероприятий.

«Необходимо отработать взаимодействие с органами внутренних дел и другими задействованными структурами. Много жалоб от горожан поступает в связи с использованием электросамокатов в местах массового скопления людей. Уже отмечено несколько несчастных случаев. Прошу рассмотреть возможность ограничить движение средств индивидуальной мобильности в местах массового пребывания людей в День города. Нельзя допустить, чтобы на празднике люди получили травмы», – отметил мэр.

Также глава города поручил продумать алгоритм развоза людей с площадок после завершения праздничных мероприятий: предусмотреть дополнительный общественный транспорт, составить оптимальную схему маршрутов. Особенно этот вопрос актуален для парка «Арена», так как сейчас идет ремонт Октябрьского моста.

По словам первого заместителя мэра города Новосибирска Олега Клемешова, от парка «Арена» будут организованы автобусные маршруты до станций метро «Речной вокзал» и «Площадь Маркса»: «Транспорт мы концентрируем на дамбе Октябрьского моста. Соответственно, есть необходимость исключить передвижение пешеходов по Октябрьскому мосту, особенно по проезжей части. На тротуарной части идет ремонт, там строительная площадка».

Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска поручено установить турникетное ограждение и информационные таблички о запрете пешеходного движения по мосту. Ожидается, что контролировать соблюдение порядка на этом участке будут отряды дружинников при содействии полиции.