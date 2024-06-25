Под Новосибирском в детском лагере рассказали о частых пожарных тревогах

В санаторно-оздоровительном лагере «Тимуровец» в Новосибирской области рассмотрели частые пожарные тревоги, о которых жаловались родители детей, отдыхающих в лагере.

По их словам, звуковые сигналы тревог могут пугать детей, вызывая у них стресс и дискомфорт. Некоторые дети даже начинали плакать из-за этого.

Представители лагеря проанализировали ситуацию и установили, что несколько тревог, сработавших ночью, были ложными из-за неосторожности и хулиганства некоторых отдыхающих детей. Например, 13 и 15 июня пожарные датчики сработали из-за случайного или умышленного воздействия детей на них.

Для решения проблемы была проведена плановая проверка систем противопожарной защиты 16 июня, о чем были уведомлены вожатые и дети.

Организаторы лагеря обещают принять меры, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

Ранее Сиб.фм сообщал, что более 70 тысяч ребят отдохнут в пришкольных лагерях Новосибирской области за лето.