Школьники из Новосибирска были впечатлены масштабами выставки-форума «Россия» на ВДНХ

Дети из многодетных семей и семей участников СВО отправились на выставку в Москву и своими глазами увидеть достижения всех регионов России.

Выставка уже подходи к своему завершению, 8 юля 2024 года она прекратит свою деятельность. За всё время работы проекта его уже посетили 15 млн человек. Школьники из Купинского, Северного, Тогучинского¸ Баганского, Усть-Таркского, Карасукского района теперь тоже стали её частью. На выставке они провели целый день – посмотрели на стенд Новосибирской области, который создан в концепции треугольника Лаврентьева «Наука»-«Образование»-«Производство».

Подпись: на выставке «Россия» для ребят провели большую экскурсию по стенду Новосибирской области

Детям устроили экскурсию, в рамках которой показали промышленно-логистический макет Новосибирской области¸ рассказали о строящемся центре коллективного пользования СКИФ, в большом интерактивном кинотеатре школьники посмотрели фильм о достижениях региона.

Больше всего на ребят произвела впечатление скульптура лабораторной мыши, которая вяжет ДНК и истории, которые связаны с научными разработками. Например, рассказ об эксперименте с одомашненными лисицами, которых уже много лет приручает новосибирский Институт цитологии и генетики.

«То, что раньше мы видели только по телевизору, стало явью. Нас встретил интерактивный коридор, который рассказал о достижениях нашей страны, о том, какая она великая и могучая!Мы побывали в жерле вулканов Камчатки, увидели кусок настоящего челябинского метеорита, увидели северное сияние. Это незабываемые эмоции на всю жизнь!», – поделилась Наталья Неустроева, учитель из сибирского села Киик, которая сопровождала группу ребят Тогучинского района.

Путешествие – первое знакомство ребят со столицей и ее достопримечательностями

Помимо ВДНХ, дети узнали много нового о столице нашей Родины во время обзорной экскурсии по Москве, увидели Кремль и Соборную площадь, посетили музей Победы и Третьяковскую галерею, и отправились в путешествие в бывшую царскую резиденцию Коломенское и дворец царя Алексея Михайловича.