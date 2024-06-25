Уроженец Новосибирска Тарасенко стал двукратным победителем Кубка Стэнли

Воспитанник новосибирского хоккея Владимир Тарасенко стал двукратным победителем Кубка Стэнли.

Хоккейный клуб «Флорида Пантерз», где играет уроженец Новосибирска Владимир Тарасенко, победил в плей-офф НХЛ и стал обладателем Кубка Стэнли.

В седьмом матче финала команда обыграла «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 2:1 и выиграла серию (4-3).

Тарасенко присоединился к команде в результате обмена в марте этого года. В 2019 году он уже становился чемпионом НХЛ, выступая за «Сент-Луис Блюз».

Стоит также отметить, что Тарасенко стал двукратным обладателем трофея.