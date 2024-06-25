В Новосибирске и области до 36% снизилось количество одобренных кредитов

Одобрение кредитов может быть связано с повышением ключевой банковской ставки и борьбой с инфляцией.

Уровень одобрения заявок на необеспеченные кредиты в Новосибирской области снизился до 36%. Об этмо пишет РБК Новосибирск.

В феврале кредитные организации одобряли более 50% заявок. Этот показатель отражает общее число обращений в банки без отказов.

Специалисты связывают уменьшение одобрения кредитов с повышением ключевой банковской ставки и борьбой с инфляцией. Они также отмечают, что ужесточение условий кредитования может оказать положительное воздействие на экономику, хотя кредитование не должно стать основным способом социальной поддержки, чтобы избежать возможных невозвратов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что клиенты банков предпочитают хранить свободные средства в рублях.