В Новосибирске ливень по колено залил дороги 25 июня

Жительнице Новосибирска пришлось идти по лужам за ребёнком.

Жительнице Новосибирска пришлось идти по воде, чтобы забрать своего ребёнка из детского сада. Об этом она рассказала Сиб.фм

«Вот так я иду за ребёнком в детский садик. Бесполезно, там нигде не пройдешь. Ливнёвку всю забило, я носки в машине оставила, а кроссовки дома просушу. Надеюсь тут пройду», — комментирует женщина на видео.



Также всю проезжую часть залило и на Родниках.

Напомним, в Новосибирск пришла непогода — страшные тучи с молниями и громом затянули весь город.