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общество проиcшествия

В Новосибирске ливень по колено залил дороги 25 июня

Фото: Сиб.фм

Жительнице Новосибирска пришлось идти по лужам за ребёнком.

Жительнице Новосибирска пришлось идти по воде, чтобы забрать своего ребёнка из детского сада. Об этом она рассказала Сиб.фм

«Вот так я иду за ребёнком в детский садик. Бесполезно, там нигде не пройдешь. Ливнёвку всю забило, я носки в машине оставила, а кроссовки дома просушу. Надеюсь тут пройду», — комментирует женщина на видео.

Также всю проезжую часть залило и на Родниках.

Напомним, в Новосибирск пришла непогода — страшные тучи с молниями и громом затянули весь город.

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Дамир Трубников

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