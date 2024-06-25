В Новосибирске появилось экстренное предупреждение о пожароопасности 4 класса

В Новосибирске ожидается высокая пожароопасность.

ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» сообщает о высокой пожароопасности 4 класса, ожидаемой в Новосибирской области (Каргатский, Сузунский и Коченёвский районы) с 26 по 28 июня.

Населению рекомендуется соблюдать предельную осторожность с огнем, избегать разведения костров и строго соблюдать правила пожарной безопасности.

В случае обнаружения возгорания, следует немедленно сообщить об этом по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России — 101 или по телефону 112.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске перекроют Октябрьский мост из-за празднования Дня города.