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вчера 22:16
общество

Шаровая молния разрушила дома. Опубликованы страшные кадры урагана в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

В Новосибирск пришли сильные ливни с громом и молниями.

В ГУ МЧС по Новосибирской области предупреждали об усилении ветра до 17-22 м/с.

Вместо аномальной жары пришел сильный дождь. Он шел весь вечер.

Редакция Сиб.фм собрала фотографии последствий природной аномалии в Новосибирске.

Фото Шаровая молния разрушила дома. Опубликованы страшные кадры урагана в Новосибирске 2

Улица Линейная. Огромная береза упала рядом с домом.

Фото Шаровая молния разрушила дома. Опубликованы страшные кадры урагана в Новосибирске 3

Село Каменка, Новосибирская область. Из-за удара молнией загорелся частный дом.

Фото Шаровая молния разрушила дома. Опубликованы страшные кадры урагана в Новосибирске 4

Фото Шаровая молния разрушила дома. Опубликованы страшные кадры урагана в Новосибирске 5

На Перевозчикова и в Стрижах деревья сорвало ветром и они упали на автомобили.

Фото Шаровая молния разрушила дома. Опубликованы страшные кадры урагана в Новосибирске 6

Асфальт размыло после сильного ливня.

Фото Шаровая молния разрушила дома. Опубликованы страшные кадры урагана в Новосибирске 7

Фото Шаровая молния разрушила дома. Опубликованы страшные кадры урагана в Новосибирске 8

У автомобиля поломался бампер из-за ливня.

Фото Шаровая молния разрушила дома. Опубликованы страшные кадры урагана в Новосибирске 9

Фото Шаровая молния разрушила дома. Опубликованы страшные кадры урагана в Новосибирске 10

На улице Светлановская выпал крупный град, побив урожай. Также сильный град пошёл на Родниках.

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Игорь Кириченко
Журналист

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