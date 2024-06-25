Шаровая молния разрушила дома. Опубликованы страшные кадры урагана в Новосибирске

В Новосибирск пришли сильные ливни с громом и молниями.

В ГУ МЧС по Новосибирской области предупреждали об усилении ветра до 17-22 м/с.

Вместо аномальной жары пришел сильный дождь. Он шел весь вечер.

Редакция Сиб.фм собрала фотографии последствий природной аномалии в Новосибирске.

Улица Линейная. Огромная береза упала рядом с домом.

Село Каменка, Новосибирская область. Из-за удара молнией загорелся частный дом.

На Перевозчикова и в Стрижах деревья сорвало ветром и они упали на автомобили.

Асфальт размыло после сильного ливня.

У автомобиля поломался бампер из-за ливня.

На улице Светлановская выпал крупный град, побив урожай. Также сильный град пошёл на Родниках.