В Новосибирске рассказали, как будут праздновать День Оби

Горожане смогут не только отдохнуть, но и очистить берег Оби.
В Новосибирске появился новый праздник — День Оби, который будет отмечаться 27 июля. Об этом сообщила начальник управления культуры мэрии Новосибирска Ирина Соловьёва в интервью «МК в Новосибирске».
В рамках этого праздника планируются различные мероприятия, направленные на объединение экологических акций и активного отдыха горожан.
Среди планов — уборка берега Оби. Организаторы подробности сообщат позднее.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске нашли подрядчика для строительства школы в Клюквенном.