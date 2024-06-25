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общество

В Новосибирске рассказали, как будут праздновать День Оби

Фото: Сиб.фм

Горожане смогут не только отдохнуть, но и очистить берег Оби.

В Новосибирске появился новый праздник — День Оби, который будет отмечаться 27 июля. Об этом сообщила начальник управления культуры мэрии Новосибирска Ирина Соловьёва в интервью «МК в Новосибирске».

В рамках этого праздника планируются различные мероприятия, направленные на объединение экологических акций и активного отдыха горожан.

Среди планов — уборка берега Оби. Организаторы подробности сообщат позднее.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске нашли подрядчика для строительства школы в Клюквенном.

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Игорь Кириченко
Журналист

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