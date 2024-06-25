В Новосибирске снизились цены на новые автомобили и выросли на старые

Коммерческий директор Авто.ру Виктория Курчанова сообщила, что на рынке автомобилей в Сибири произошли значительные изменения с начала 2024 года. Об этом пишет «BFM-Новосибирск».

Цены на поддержанные автомобили выросли на 23% и достигли 913 тысяч рублей, тогда как цены на новые автомобили снизились на 24% и составили почти 4 миллиона рублей. Эксперты не ожидают дальнейшего падения цен.

Специалисты отмечают, что наиболее заметной тенденцией стала конкуренция между новыми и поддержанными автомобилями. Коммерческий директор подчеркнула, что дистрибьюторы и дилеры будут активно влиять на выбор покупателей, стараясь привлечь их внимание к своим предложениям. Наличие достаточного количества автомобилей на складах, увеличение конкуренции из-за появления новых брендов и проведение стимулирующих акций делают новые автомобили более привлекательными для потребителей.

Отмечается, что в Новосибирской области 85% новых автомобилей представлены китайскими брендами, такими как GEELY MONJARO, GEELY COOLRAY, HAVAL F7, CHERY TIGGO 7 PRO, LIFAN X60. В то время как лишь 2,9% составляют поддержанные автомобили, среди которых чаще всего выбирают Toyota Corolla, ВАЗ (Lada) 2107, Toyota Corolla Fielder, Honda Fit и Toyota Camry.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в 1,5 раза вырос спрос на займы для обслуживания машины в Новосибирске.