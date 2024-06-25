В Новосибирске цены на поездки в такси взлетели из-за сильного ливня

В Новосибирске образовались пробки в 8 баллов из-за ливня.

Жители Новосибирска пожаловались на взлетевшие цена на такси. Например, с площади Ленина до Студенческой придётся заплатить 740 рублей. Время поездки, приблизительно, займет 30 минут из-за заторов в городе. Сервис 2ГИС оценивает пробки в городе в 8 баллов из 10.

За более длительные поездки сервисы такси просят больше. С площади Калинина до микрорайона Родники на экономе поездка составит 938 рублей. С Березовой рощи до Толмачёво придётся отдать 1438 рублей. Эту же сумму просят за поездку с Речного вокзала до Академгородка.

Напомним, в Новосибирске ливень по колено залил дороги 25 июня.