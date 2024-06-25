В Новосибирске туристы застали смерч в Караканском бору

Туристы в Новосибирске столкнулись со смерчем в Караканском бору в Ордынском районе.

В результате непогоды две семьи оказались в эпицентре стихийного бедствия. Об этом пишет «МК в Новосибирске».

Мужчины временно уехали за покупками, оставив женщин и детей на месте. Сильный ветер почти снёс большую палатку туристов, но благодаря быстрой реакции удалось избежать травм.

После ветра последовал ливень, а затем пронёсся смерч над озером и Обским водохранилищем. Никто не пострадал.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске в ЖК «Галактика» отключат горячую воду до 28 июня.