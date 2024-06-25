В Новосибирске улица Ленина не будет пешеходной на День города

В Новосибирске отказались ограничивать проезд на улице Ленина в День города.

Начальник управления культуры мэрии Новосибирска Ирина Соловьева уточнила, что руководство муниципалитета отменило идею превращения улицы Ленина в пешеходную зону. Об этом она сообщила АиФ-Новосибирск.

Она пояснила, что в этом году День молодежи и День города будут отмечаться в течение двух дней. Вместо традиционных праздничных мероприятий, акцент будет сделан на двух различных местах: парке "Арена" и Михайловской набережной, что поможет разгрузить центр города.

По её словам, был разработан пилотный проект под названием "Город открытых дверей". В рамках этого проекта в День города Краеведческий музей, филармония, областная библиотека и другие культурные учреждения откроют свои двери для посетителей, предложат экскурсии, мастер-классы и другие развлечения. Подробную программу можно будет найти на туристическом портале Welcome-novosibirsk.ru