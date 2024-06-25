В Новосибирске загорелось здание Сибирь-Арены

В здании Сибирь-Арены произошло короткое замыкание.

Сегодня днем в здании Сибирь-Арены в Новосибирске произошло небольшое возгорание, в результате чего из комплекса было эвакуировано 200 человек персонала.

“Было установлено, что на третьем этаже произошло короткое замыкание. Помощь спасателей не потребовалась”, ― прокомментировали в пресс-службе МЧС региона.

После осмотра МЧС сотрудники Арены вернулись к обычной работе.

Напомним, что число погибших при пожаре на складе в Оби Новосибирской области увеличилось