В Новосибирске запустят дополнительные электрички в День города

Дополнительные электрички в День города запустят вечером власти Новосибирска.

Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, 30 июня, в день празднования Дня города для жителей отдаленных микрорайонов будут запущены дополнительные электрички от станции «Новосибирск-Главный» с остановками «Центр», «Правая Обь» и «Речной вокзал», которые находятся у Михайловской набережной и парка «Арена».

Электропоезд №7305 «Новосибирск – Пригородный простор» отправится со станции Правая Обь в 22:35, но минует платформу Левая Обь, после чего прибудет в конечный пункт в 22:58;

Электричка №6529 «Новосибирск – Издревая» отойдет от платформы «Речной вокзал» в 22:53 и приедет на Издревую в 23:28;

Маршрут №6820 «Изынский – Новосибирск» продлят до станции «Мочище». С «Речного вокзала» поезд заберет пассажиров в 22:00, а со станции «Новосибирск — Главный» — в 22:11. Приедет же он в «Мочище» в 22:49.