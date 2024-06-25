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общество

В Западной Сибири зафиксировали самую сильную за 50 лет жару

Фото: Сиб.фм

Аномальную жару зафиксировали в Западной Сибири.

Как сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на начальника службы метеопрогнозов Западно-Сибирского УГМС Наталью Кичанову, в регионах Западной Сибири зафиксировали сильнейшую аномальную жару, которая побила температурные рекорды 1970-1980-х годов в отдельных районах Новосибирской, Кемеровской областей, а также в Алтайском крае и Республике Алтай.

По ее словам, в Искитиме Новосибирской области в 1982 году рекорд был зафиксирован в +33,5 градуса жары, а в этом году отмечено +34,6.

Напомним, что в Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой почти 3 балла



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Валерия Митрохина
Журналист

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