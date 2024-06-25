Вторая пошла: в «Евробереге» появится еще одна школа

Пятиэтажная школа будет вмещать 1100 учеников в одну смену, классы рассчитаны на 25 человек. На визуализации проекта кроме самого здания выделяется стадион с беговыми дорожками и воркаут-зонами, а также много зелени и линейный парк. Чем отличается новая школа от первой в «Евробереге» и от стандартной, где учились мы с вами — расскажем в статье.

Магия Брусники: из стандартных модулей — уникальное здание

Школы — новое направление в деятельности Брусники. Яркий старт в прошлом году прогремел на всю страну, первая школа «Евроберега» привлекла внимание не только жителей и общественности, но и представителей властей, делегаций из разных инстанций. В итоге застройщик взялся проектировать и строить сразу четыре десятка социальных объектов по всей России.

Изначально отталкивались от прямоугольной формы участка и начали с параллелепипеда. Такая коробка выглядит довольно скучно и даже некрасиво, хотелось разнообразить внешний вид. Тогда в здании выделили центр и понизили этажность в этой области, образовав два крыла по периметру. Такая архитектура позволила отделить младшие классы от старших, а в центре создать общее пространство: актовый зал, атриум со вторым светом, столовую, спортивный кластер. Чтобы придать школе завершенный вид, внесли локальные углубления в рельефе фасада на верхнем и на первом этажах.

Внимание к деталям

Проектирование социальных объектов — работа целой команды архитекторов, инженеров, дизайнеров в сотрудничестве с учителями и директорами школ, управлением образования. Застрощик учитывает их просьбы и пожелания, вникает в суть и внедряет в проект.

Например, фасад будет облицован керамогранитом. В отличие от жилых домов, у детских садов и школ нет отдельных средств на капитальный ремонт. Поэтому на всех социальных объектах Брусника будет проектировать твердые фасады. Они дольше служат и сохраняют достойный экстерьер здания, не требует ремонта каждые 10 лет, как, например, штукатурный фасад.

Входная группа получила медиафасад — экран для трансляции видео на общешкольных линейках и выпускных. Главному входу добавили торжественности. Фасад сочетает темно-серый керамогранит и медные металлические вставки, отражающие солнечные лучи.

Как и в первой школе в «Евробереге», здесь не будет целого подвального этажа. Вместо него организуют лишь необходимое техпомещение с инженерными сетями: индивидуальным тепловым узлом, насосной, электрощитовой. Остальную часть подвала займет грунт.

Инфраструктура школы — для всего «Евроберега»

Архитекторы рассчитывают, что школа станет архитектурной и функциональной частью микрорайона. Для этого на первом этаже здания спроектировали мастерские с отдельным входом, которыми смогут пользоваться все жители района, и дети, и взрослые.

Эту новую практику активно внедряют в Москве: чтобы здание не простаивало в выходные и каникулы, его адаптируют для общественных занятий.

По задумке архитектора, спортивные залы и уличный стадион тоже будут общедоступны. Горку с крутым уклоном превратят в трибуны для зрителей, которые вместят всех желающих поболеть за свою команду.

Что внутри / План школы по этажам / 5 этажей функционального пространства

Брусника повышает эффективность проектируемых школ. Как это работает: здание проектируют более компактным, по сравнению с обычным, увеличивают активное пространство и сохраняют все необходимые функции. И сокращают площадь помещений, которые никак не влияют на учебный процесс: холлов, коридоров, подвалов. В результате формально квадратных метров в пересчете на одного ребенка в школе — меньше, а на самом деле, за счет грамотного проектирования — ребёнку в школе просторно. А главное — вся площадь приносит пользу.

Начальная школа занимает первые три этажа правого крыла. Средняя и старшая — четыре этажа левого. В центральной части, равноудаленной от всех учеников, находятся общие пространства: столовая, атриум со сценой, малый и большой спортивные залы, библиотека, кинозал для одного класса.

Проницаемое и мягкое пространство / Светлое и мягкое пространство

Коридоры и глухие стены в прошлом! Прозрачные перегородки и двери — это функционально: естественный свет освещает каждый уголок помещения. В холлах и коридорах мягкие стены, чтобы прикреплять булавками детские рисунки, школьные плакаты, объявления. В библиотеке поставят диваны, кресла для уединенного чтения, автомат с перекусом и напитками. Для чтения предусмотрели отдельную тихую гостиную с полкой буккроссинга и снова мягкой мебелью. В студии звукозаписи ожидаемо мягкие стены и потолок, чтобы процесс аудиозаписи не нарушал внешний шум.

Учительская как офис IT-компании

Пространство пятого, административного, этажа спроектировали с уважением и вниманием к сотрудникам школы. Учительская будет сильно отличаться от привычной нам, где коллеги делят один рабочий стол и шкаф. Здесь у каждого будет свой рабочий стол с личным компьютером и место для хранения. Сердце пространства — оборудованная кухня с кофемашиной и микроволновкой, чтобы спокойно перекусить. Места за большим столом хватит и для совместного чаепития, и для праздничного застолья.

Сейчас проект проходит все этапы экспертизы, после чего готовую рабочую документацию Брусника безвозмездно передаст городским властям. На конкурсной основе мэрия определит застройщика, и уже в 2025 году на «Евробереге» начнется строительство второй школы.