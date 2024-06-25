Житель Новосибирска нашёл родителей спустя 14 лет в «Жди меня»

21-летний житель Новосибирска Сергей Рязанцев обратился в телепередачу «Жди меня» с целью найти своих родителей, которые оставили его в детстве.

С 7 лет он воспитывался в приемной семье и теперь хочет узнать, почему его отдали в детский дом. Об этом пишет «АиФ-Новосибирск».

Сергей рассказал, что до 7 лет жил с родителями, но в какой-то момент отец начал выпивать и стал агрессивным. Мать увезла его в Сургут, но вскоре оставила. Сергей попал в приют, откуда его однажды забрал отец. Впоследствии их снова разлучили. Сергей остался в детском доме.

В передаче «Жди меня» Сергей узнал, что его отец, Сергей Васякин, живет в Омской области, а мать, Светлана, в Алтайском крае. Оба родители рассказали свои версии событий. Светлана призналась, что найти сына — большая радость для неё.

В студии передачи мать и сын встретились впервые за много лет. Сергей выразил желание встретиться с отцом, если найдёт время и силы.

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