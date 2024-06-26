Александр Карелин: «Новосибирских борцов боится весь мир»

Герой России, всемирно известный борец из Новосибирска, трехкратный олимпийский чемпион, бывший депутат Госдумы, а ныне член Совета Федерации Александр Карелин — о состоянии спортивной сферы страны и области, а также мотивации молодого поколения.

— Александр Александрович, у Владимира Семеновича Высоцкого есть песня «Две судьбы». Слова такие: «Жил я славно в первой трети 20 лет на белом свете». В спорте вы жили славно и понятно для болельщиков: греко-римская борьба, 13 лет без поражений, золотые медали, гимн страны в вашу честь звучал неоднократно. После ухода из спорта ваша жизнь стала менее славной?

— Яркости и занятости мне в жизни хватает. Изменился тип нагрузки. Но я и не предполагал, что буду бороться после 2000 года. У меня было взвешенное решение: готовлюсь к последним играм в Сиднее, после чего надо заканчивать. Личный тренер Виктор Михайлович Кузнецов меня поддержал, хотя до этого никогда не приветствовал, когда я перед собой какие-то конечные, ограничительные цели ставил.

Сейчас другие занятия, меньше времени на тренировки. При этом я езжу много по стране, огромная череда встреч, чаще всего связанных с обязанностями в Совете Федерации. Но в остальном я через дорогу от спорта, от борьбы точно не переходил.

В спорте как было у меня: выиграл — молодец, проиграл — работай. Всё! В политической деятельности абсолютность категорий изменилась, больше коллективных достижений, меньше прямых эффектов. За себя отчитаться всегда проще.

— Вы всегда говорили, что новосибирские борцы самые сильные в мире...

— Нас по-прежнему боятся во всем мире. Потому что наши борцы с завидным упорством и очевидным постоянством всегда показывали, что в каком бы состоянии ни была команда, как бы ни менялось название нашего государства, какие бы ни были поколения, наши спортсмены всегда были с медалями. Сейчас кто-то пытается приучить себя думать, что россиян легко победить, но зачем нам пытаться отказываться от своей победной особенности, дескать, мы такая же борцовская держава, как и все остальные? Вы знаете, борьба — это конкуренция не только на соревновательном ковре. Когда ты держишься за шанс сделать схватку на официальном турнире — это одна претензия на будущую победу. А когда ты считаешь, сколько тебе за будущую схватку заплатят, — это уже совершенно другая арифметика. Многое в мире меняется, но не для российских борцов, я в этом уверен. Надеюсь, что тренерский штаб сборной России и руководство Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) как раз сейчас заняты внесением корректив в свою работу, чтобы поднять ту часть традиций в подготовке борцов, которая делала нас более стабильными. Я про увеличение соревновательных стартов для наших борцов. В мире борьбы все до сих пор понимают: бороться с российским спортсменом — это очень большая неудача. С представителем любой другой державы бороться проще, каким бы маститым он ни был.

— Вам как коренному жителю Новосибирска хорошо известны проблемы местного масштаба. Какая сфера в первую очередь нуждается в реформировании?

— Я родился в Новосибирске и в четвертом поколении сибиряк. Могу сказать, что проблемы в области схожи с теми, что есть в других регионах России.

Я всегда уделял большое внимание вопросам спорта, возведения новых сооружений, зарплатам тренеров, а также состоянию общеобразовательных школ.

— Как вы оцениваете состояние спортивной сферы в Новосибирске? Есть ли у молодежи интерес к здоровому образу жизни, к профессиональному спорту?

— Новосибирск — город, обладающий шикарными традициями в спорте. Были времена, когда с олимпийских игр наши спортсмены привозили большое количество наград высшей пробы. Но и сегодня многие виды спорта в регионе культивируются. При этом сейчас катастрофически не хватает высокосовременных дворцов спорта. Те, которые есть, уже морально устарели. Они хороши, но для прошлого века. Но нужно отметить, что в регионе удалось сохранить отличную тренерскую базу, есть приток молодых тренеров в профессию. У нас развиваются единоборства, есть хорошая мужская волейбольная команда и женская команда по баскетболу.

— Задумывались ли вы когда-либо о своей миссии?

— Все же сказано до нас с вами: делай что должно, и будь что будет. Почему я сегодня являюсь сенатором Российской Федерации, знаете? Потому что так сложилось. Меня оценили коллеги и сказали: давай-ка иди послужи. Я служу, а раз получается, то буду продолжать служить. Миссия у человека простая: родился — живи, будь благодарен родителям, помни учителей, знай, кто ты такой, потому что быть никем нельзя.

— Для чего нужен спорт высших достижений?

— Чтобы доказать безграничность человеческих возможностей. Вот кто-то один, пусть предрасположенный, бежит быстрее всех. А когда подбираются несколько таких предрасположенных, получается борьба наглядная. Это уровень для всех остальных недостижимый, в таком состоянии нельзя находиться долго. Можно только малыми порциями и в разбавленном виде. Вот поэтому борьбу не нужно экстраполировать на всю жизнь. Мы и так видим, как всё происходит. Борьба межпартийная, межполовая, межклассовая — это тоже борьба. И борьба до обеда с голодом и после обеда со сном — тоже борьба. Просто на нас, как на лабораторных персонажах, это всё опробуется.

— Вы спортсмен мирового масштаба. Сейчас рядом с вами много детей, которые тоже мечтают о международной карьере. В этой непростой ситуации они все находятся в ожидании, нервном напряжении. Что вы им говорите на встречах, как им себя настраивать и как работать над собой?

— Александр Попов, четырежды олимпийский победитель в плавании, когда его спросили, как мотивировать, потому что сейчас для нас закрыты за пределами государства состязания, сказал: «А вы устанавливайте мировые рекорды в своих внутренних водах». Поэтому здесь стартует зимний этап «Силы России» — это возможность поговорить с маститыми тренерами, атлетами, укрепиться в выборе, активностях своих. Или привести за собой своих младших братьев и сестер. Спортивность. Сильная нация, здоровое государство. Всё это применяешь и понимаешь, что завтра мне не понадобятся переводчики — с неспортивного на спортивный, с победоносного на язык проигравших. Потому что лучше понимать, что ты член и участник большого сложного государства как гражданин и наследник нации победителей.

— Вы себя чем мотивируете? Может, сибирский ваш характер, дух, энергия?

— Сильное государство, организованная жизнь. Я вот когда еду по этим замечательным, заснеженным просторам, а сегодняшняя моя деятельность сохраняет для меня возможность путешествовать по бескрайней стране, по молодому государству, я понимаю, что поводов нам завидовать больше, чем поводов нас понять. И когда ты часть такого большого сложного, когда такой не отделяющий от государства себя лидер страны, ты часть большого целого, — ради этого стоит упереться.