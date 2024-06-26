Эксперт Богданов спрогнозировал рост цен на хлебобулочные изделия

Изменения стоимости продукта подтвердили в Минсельхозе и пообещали держать ситуацию на контроле.

Доктор экономических наук Игорь Богданов спрогнозировал рост цен на хлебобулочные изделия. По его мнению, к этому есть все предпосылки, например, увеличение расходов на горюче-смазочные материалы и транспортные расходы, пишет Pravda.Ru со ссылкой на NewsInfo.Ru.

Кроме того, специалист считает, что в условиях подобных изменений никто не может быть в большом плюсе, так как у всех участников «хлебной» цепочки увеличиваются расходы.

«До тех пор, пока не будет жесткого ограничения на торговые сети, то они будут себе позволять обходить ограничения путём изменения наименования продукции и добавления различных компонентов. Как всегда выигрывают именно торговые сети», — отметил Богданов.

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