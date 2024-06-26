Группа «Сибантрацит» сделала подарок жителям Линева

Масштабная экологическая акция и детский праздник прошли при поддержке компании совместно с жителями и администрацией поселка.

Около двух тысяч деревьев и кустарников высадили на территории поселка. Вместо старых и аварийных тополей на центральных улицах поселка разбили березовые и липовые аллеи, а во дворах высадили кустарники. В рамках соглашения о социально-экономическом взаимодействии, на озеленение Линева в 2024 году Группа «Сибантрацит» направила 2,8 млн рублей.

В завершающем этапе высадки деревьев приняли участие местные жители и сотрудники компании. Сотрудница «Разреза Восточного» Полина Кашина живет в Линево, поэтому в стороне от экоакции остаться не смогла:

«Новые зеленые аллеи – это здорово! Будет красиво и для нас, жителей, замечательно. Ведь, чем больше деревьев, тем чище воздух».

К возведению аллеи приложило руку и подрастающее поколение. Захар Ковалев – самый юный участник мероприятия. Пришел вместе с мамой и очень гордится тем, что принял участие в посадке:

«Посадить дерево – значит сделать доброе дело. Сегодня я испытываю какие-то особенные чувства, ведь это сделал не кто-то другой, а именно я».

По словам главы р.п. Линево Дмитрия Грушевого, такие совместные акции по озеленению проводятся в поселке уже не первый год и работа в этом направлении продолжится.

В этом году традиционную высадку деревьев «Сибантрацит» решил продолжить праздником для юных жителей Линево. На него собрались более 120 детей.

Ребята с большим увлечением приняли участие в конкурсе рисунков на асфальте. Буквально за 15 минут серое «полотно» превратилось в огромную разноцветную картину. На память о ярком празднике всем ребятам Группа «Сибантрацит» подготовила воздушные шары и другие подарки – браслеты, кепки с логотипами компании, мешки для сменной обуви, пазлы, блокноты, карандаши и краски. В детском празднике приняли участие также веселые пираты-аниматоры из Линевского Дома культуры. Они развлекали детей и играли с ними в веселые подвижные игры.

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