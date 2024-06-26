Из цемента — бетон, из бетона — «Свой дом»: как развивается строительная отрасль в регионах Сибири, расскажут участники конкурса «Сибирь.ПРО»

Строительная индустрия как один из ключевых драйверов устойчивой региональной экономики активно поддерживается органами власти на федеральном и региональном уровнях.

По итогам 2023 года в субъектах Сибирского федерального округа введено в эксплуатацию 10 миллионов квадратных метров нового жилья – почти на 21% больше, чем годом ранее. Темпы строительства в Сибири опережают среднероссийские: так, по России введено более 110 миллионов квадратных метров жилья, прирост составил 7,5% к 2022 году.

Заданный темп возведения жилья, а также объектов инфраструктуры невозможен без надежных бесперебойных поставок качественных строительных материалов и изделий. Одним из ведущих в Российской Федерации поставщиков цемента и строительных материалов на его основе является многолетний партнер конкурса «Сибирь.ПРО» холдинг «Сибирский цемент». Компания принимает участие в реализации масштабных проектов, поставляя на строительные площадки регионов Сибири и Дальнего Востока свою продукцию.

В составе холдинга работают Топкинский, Искитимский, Красноярский, Ангарский и Тимлюйский цементные заводы, сеть бетонных производств «Сибирский бетон», комбинат «Волна», выпускающий хризотилцементные изделия. Благодаря стабильной деятельности ремонтного, сбытового и транспортного подразделений «Сибцем» контролирует каждый этап процессов производства и реализации – от добычи сырья до доставки продукции потребителю.

В конкурсе «Сибирь.ПРО» «Сибирский цемент» традиционно поддерживает номинацию «Свой дом», посвященную развитию стройиндустрии и жилищного строительства в регионах Сибири. К рассмотрению принимаются работы о возведении доступного жилья с социальной инфраструктурой, расселении аварийного фонда, поддержке индивидуального жилищного строительства.

К участию в конкурсе также допускаются публикации о комплексном развитии территорий, об успешных примерах благоустройства общественных пространств, придомовых зон, подъездов и дворов, эффективного управления жильем, проявления гражданской инициативы, ответственности за свой дом со стороны собственников, совершенствовании форм территориального управления.

Также жюри рассмотрит публикации о противодействии незаконному обороту строительных материалов – о том вкладе, который государственные органы, коммерческие и общественные организации вносят в борьбу с распространением контрафакта и фальсификата, в том числе в рамках исполнения указа Президента РФ «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту промышленной продукции».

В XIX Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, которые были опубликованы в печатном, интернет-СМИ или вышли в электронном СМИ в период с 1 августа 2023 года по 31 июля 2024 года. Ознакомиться подробнее с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта sibirpro.ru.

Поддержку в проведении конкурса «Сибирь.ПРО» оказывают:

Генеральные партнёры – ПАО «ГМК «Норильский никель», Новосибирский филиал ПАО «Ростелеком», ПАО «Россети Сибирь»

Партнёры – АО «СУЭК», АО «ХК «Сибцем», Западно-Сибирская железная дорога.

Информационные партнёры – ИА «ТАСС», ИА «Интерфакс», ГТРК «Новосибирск», «Аргументы и факты – Сибирь», «Комсомольская правда – Новосибирск», «ЧС-ИНФО», информационно-аналитический портал Infopro 54, «МК в Новосибирске», интернет-журнал «Сиб.фм», интернет-портал «BFM», Новосибирский филиал «Российской газеты».

Специальные партнёры – Сибирский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение», Волейбольный клуб «Локомотив-Новосибирск».