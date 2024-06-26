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общество культура

Летняя премьера Сибфм Group: в Новосибирске презентовали интернет-портал Весь Искитим. ФОТООТЧЁТ

Фото: Сиб.фм

24 июня Сибфм Group презентовал новый проект. Интернет-портал Весь Искитим стал 27 СМИ в структуре медиахолдинга.

Презентация проекта состоялась в яхт-клубе «Аква Лэнд». В мероприятии приняли участие руководители медиахолдинга, а также партнёры Сибфм Group.

«Сегодня мы запускаем новое общественно-политическое издание Весь Искитим. Аудитория издания – жители Новосибирской области и России. На станицах сайта Весь Искитим будут ежедневно публиковаться новости, интервью, истории. За короткий срок издание уже набрало миллионную аудиторию, и мы намерены увеличить эти показатели», – заявила директор Сибфм Group Марина Волк на презентации проекта.

Во время мероприятия состоялось множество конкурсов для партнёров, где они могли выиграть призы. Изюминкой мероприятия стало то, что гости мероприятия отправились в мини-круиз по Обскому морю.

Фото Летняя премьера Сибфм Group: в Новосибирске презентовали интернет-портал Весь Искитим. ФОТООТЧЁТ 2

Фото Летняя премьера Сибфм Group: в Новосибирске презентовали интернет-портал Весь Искитим. ФОТООТЧЁТ 3

Фото Летняя премьера Сибфм Group: в Новосибирске презентовали интернет-портал Весь Искитим. ФОТООТЧЁТ 4

Фото Летняя премьера Сибфм Group: в Новосибирске презентовали интернет-портал Весь Искитим. ФОТООТЧЁТ 5

Фото Летняя премьера Сибфм Group: в Новосибирске презентовали интернет-портал Весь Искитим. ФОТООТЧЁТ 6

Фото Летняя премьера Сибфм Group: в Новосибирске презентовали интернет-портал Весь Искитим. ФОТООТЧЁТ 7

Фото Летняя премьера Сибфм Group: в Новосибирске презентовали интернет-портал Весь Искитим. ФОТООТЧЁТ 8

Фото Летняя премьера Сибфм Group: в Новосибирске презентовали интернет-портал Весь Искитим. ФОТООТЧЁТ 9

Фото Летняя премьера Сибфм Group: в Новосибирске презентовали интернет-портал Весь Искитим. ФОТООТЧЁТ 10

Фото Летняя премьера Сибфм Group: в Новосибирске презентовали интернет-портал Весь Искитим. ФОТООТЧЁТ 11

Фото Летняя премьера Сибфм Group: в Новосибирске презентовали интернет-портал Весь Искитим. ФОТООТЧЁТ 12

Фото Летняя премьера Сибфм Group: в Новосибирске презентовали интернет-портал Весь Искитим. ФОТООТЧЁТ 13

Фото Летняя премьера Сибфм Group: в Новосибирске презентовали интернет-портал Весь Искитим. ФОТООТЧЁТ 14

Фото Летняя премьера Сибфм Group: в Новосибирске презентовали интернет-портал Весь Искитим. ФОТООТЧЁТ 15

Фото Летняя премьера Сибфм Group: в Новосибирске презентовали интернет-портал Весь Искитим. ФОТООТЧЁТ 16

Фото Летняя премьера Сибфм Group: в Новосибирске презентовали интернет-портал Весь Искитим. ФОТООТЧЁТ 17

Фото Летняя премьера Сибфм Group: в Новосибирске презентовали интернет-портал Весь Искитим. ФОТООТЧЁТ 18

Фото Летняя премьера Сибфм Group: в Новосибирске презентовали интернет-портал Весь Искитим. ФОТООТЧЁТ 19

Фото Летняя премьера Сибфм Group: в Новосибирске презентовали интернет-портал Весь Искитим. ФОТООТЧЁТ 20

Фото Летняя премьера Сибфм Group: в Новосибирске презентовали интернет-портал Весь Искитим. ФОТООТЧЁТ 21

Фото Летняя премьера Сибфм Group: в Новосибирске презентовали интернет-портал Весь Искитим. ФОТООТЧЁТ 22

Фото Летняя премьера Сибфм Group: в Новосибирске презентовали интернет-портал Весь Искитим. ФОТООТЧЁТ 23

Фото Летняя премьера Сибфм Group: в Новосибирске презентовали интернет-портал Весь Искитим. ФОТООТЧЁТ 24

Фото Летняя премьера Сибфм Group: в Новосибирске презентовали интернет-портал Весь Искитим. ФОТООТЧЁТ 25

Фото Летняя премьера Сибфм Group: в Новосибирске презентовали интернет-портал Весь Искитим. ФОТООТЧЁТ 26

Фото Летняя премьера Сибфм Group: в Новосибирске презентовали интернет-портал Весь Искитим. ФОТООТЧЁТ 27

Фото Летняя премьера Сибфм Group: в Новосибирске презентовали интернет-портал Весь Искитим. ФОТООТЧЁТ 28

Фото Летняя премьера Сибфм Group: в Новосибирске презентовали интернет-портал Весь Искитим. ФОТООТЧЁТ 29

Фото Летняя премьера Сибфм Group: в Новосибирске презентовали интернет-портал Весь Искитим. ФОТООТЧЁТ 30

Фото Летняя премьера Сибфм Group: в Новосибирске презентовали интернет-портал Весь Искитим. ФОТООТЧЁТ 31

Фото Летняя премьера Сибфм Group: в Новосибирске презентовали интернет-портал Весь Искитим. ФОТООТЧЁТ 32

Фото Летняя премьера Сибфм Group: в Новосибирске презентовали интернет-портал Весь Искитим. ФОТООТЧЁТ 33

Фото Летняя премьера Сибфм Group: в Новосибирске презентовали интернет-портал Весь Искитим. ФОТООТЧЁТ 34

Фото Летняя премьера Сибфм Group: в Новосибирске презентовали интернет-портал Весь Искитим. ФОТООТЧЁТ 35

Фото Летняя премьера Сибфм Group: в Новосибирске презентовали интернет-портал Весь Искитим. ФОТООТЧЁТ 36

Фото Летняя премьера Сибфм Group: в Новосибирске презентовали интернет-портал Весь Искитим. ФОТООТЧЁТ 37

Фото Летняя премьера Сибфм Group: в Новосибирске презентовали интернет-портал Весь Искитим. ФОТООТЧЁТ 38

Фото Летняя премьера Сибфм Group: в Новосибирске презентовали интернет-портал Весь Искитим. ФОТООТЧЁТ 39

Фото Летняя премьера Сибфм Group: в Новосибирске презентовали интернет-портал Весь Искитим. ФОТООТЧЁТ 40

Фото Летняя премьера Сибфм Group: в Новосибирске презентовали интернет-портал Весь Искитим. ФОТООТЧЁТ 41

Фото Летняя премьера Сибфм Group: в Новосибирске презентовали интернет-портал Весь Искитим. ФОТООТЧЁТ 42

Фото Летняя премьера Сибфм Group: в Новосибирске презентовали интернет-портал Весь Искитим. ФОТООТЧЁТ 43

Фото Летняя премьера Сибфм Group: в Новосибирске презентовали интернет-портал Весь Искитим. ФОТООТЧЁТ 44

Фото Летняя премьера Сибфм Group: в Новосибирске презентовали интернет-портал Весь Искитим. ФОТООТЧЁТ 45

Фото Летняя премьера Сибфм Group: в Новосибирске презентовали интернет-портал Весь Искитим. ФОТООТЧЁТ 46

Фото Летняя премьера Сибфм Group: в Новосибирске презентовали интернет-портал Весь Искитим. ФОТООТЧЁТ 47

Фото Летняя премьера Сибфм Group: в Новосибирске презентовали интернет-портал Весь Искитим. ФОТООТЧЁТ 48

Фото Летняя премьера Сибфм Group: в Новосибирске презентовали интернет-портал Весь Искитим. ФОТООТЧЁТ 49

Фото Летняя премьера Сибфм Group: в Новосибирске презентовали интернет-портал Весь Искитим. ФОТООТЧЁТ 50

Фото Летняя премьера Сибфм Group: в Новосибирске презентовали интернет-портал Весь Искитим. ФОТООТЧЁТ 51

Фото Летняя премьера Сибфм Group: в Новосибирске презентовали интернет-портал Весь Искитим. ФОТООТЧЁТ 52

Фото Летняя премьера Сибфм Group: в Новосибирске презентовали интернет-портал Весь Искитим. ФОТООТЧЁТ 53

Фото Летняя премьера Сибфм Group: в Новосибирске презентовали интернет-портал Весь Искитим. ФОТООТЧЁТ 54

Фото Летняя премьера Сибфм Group: в Новосибирске презентовали интернет-портал Весь Искитим. ФОТООТЧЁТ 55

Фото Летняя премьера Сибфм Group: в Новосибирске презентовали интернет-портал Весь Искитим. ФОТООТЧЁТ 56

Сегодня в портфеле Сибфм Group 27 СМИ в четырёх регионах Сибири.

В Новосибирске в структуру входят интернет-порталы Сиб.фм, Аргументы и факты, Московский комсомолец, Бизнес ФМ; газеты Аргументы и факты на Оби и Московский комсомолец Сибирь; глянцевый журнал АиФ-Сити; радио «Дорожное радио», «Маяк», «Юнитон», «Радио России», «Вести ФМ», а также реклама ОТС.

В Томске – интернет-порталы Комсомольская правда, Аргументы и факты, Московский комсомолец, Бизнес ФМ; а также газета Аргументы и факты, и сеть радиостанций «Европа плюс», «Ретро ФМ», «Новое радио», «Радио 7 на семи холмах».

В Красноярске и Омске – интернет-порталы Московский комсомолец.

Кроме того, Сибфм Group – оператор крупных event-мероприятия в Новосибирске и Томске, таких как День города, День защиты детей, День знаний, Пикник-fest и др. Подробнее ознакомиться с проектами медиахолдинга можно на сайте Сибфм Group.

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Дамир Трубников

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