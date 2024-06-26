На День города в Новосибирске пройдет парад судов

В честь празднования Дня города в Новосибирске покажут парад судов.

В честь празднования дня рождения Новосибирска 30 июня 2024 года на Михайловской набережной пройдет торжество, которое начнется в 12:00 по местному времени.

В этот день запланирована программа открытия проекта «Обские фестивали», также новосибирцы смогут увидеть парад судов, выступление хора из детей и взрослых, проект «Город танцует» и в заключение концерт группы «Пицца» в 21:00.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске перекроют Октябрьский мост из-за празднования Дня города