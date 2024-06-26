Названа любимая еда новосибирских детей на каникулах

В Новосибирске назвали любимую еду детей на каникулах.

Семейный развлекательный центр «Веселый остров» провел исследование и выяснил, какую еду предпочитают новосибирские дети на каникулах.

Статистика центра показывает, что 80% посещающих центр детей предпочитают блюда из категории фастфуда, и лишь 20% выбирают здоровую пищу. Самым популярным блюдом у гостей центра стала пицца «Пепперони» (68%), на втором месте – макароны с сыром (23%), а замыкает тройку лидеров куриная котлета на пару с различными гарнирами (9%). Аутсайдерами оказались такие позиции меню, как витаминный салат и куриный суп.

«Мы стараемся минимизировать фастфуд, предлагая домашнюю кухню, но спрос на пиццу, особенно на “Пепперони”, остается высоким. Мы готовим только из тщательно отобранных продуктов на собственной кухне. Чтобы избежать проявления аллергических реакций, мы не используем яркие специи, добавляем только соль. Дети бывают разные, конечно, есть и те, кто предпочитают суп и витаминный салат, но таких сильно меньше. Гораздо чаще у нас покупают пиццу “Пепперони”», – отметил су-шеф центра Ренат Сулейманов.

Среди напитков лидируют морсы (47%), молочные коктейли (38%) и простая бутилированная вода без газа (15%). Реже всего гости центра покупают чай и кофе.

«Наш парк отличается тем, что у нас есть собственное кафе с полным циклом приготовления пищи. Это не стандартный фудкорт в торговом центре, а специализированное кафе, где мы наработали колоссальный опыт в понимании нужд наших гостей. Мы предлагаем разнообразное меню, учитывающее потребности детей разного возраста, и постоянно обрабатываем обратную связь, чтобы улучшать наши предложения», — добавил и.о. директора парка «Веселый остров» Олег Шарга.

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