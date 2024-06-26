Новосибирские ученики физматшколы НГУ отправятся в Шаолиньский монастырь изучать кунг-фу

Ученики физматшколы Новосибирского государственного университета отправятся в Шаолиньский монастырь изучать кунг-фу.

В пресс-службе Новосибирского государственного университета сообщили, что в 2025 году ученики физико-математической школы вуза отправятся на учебу в китайский Шаолиньский монастырь.

Также в это время ученики из школы при монастыре приедут в Новосибирск для изучения математики, физики, химии и биологии.

По данным пресс-службы, между двумя учебными учреждениями уже есть договоренность о запуске данной программы обмена.

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