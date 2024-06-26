Под Новосибирском упала огромная береза от удара молнии — на всей станции до сих пор нет света

Жители станции Мочище под Новосибирском пожаловались на бездействие администрации после шторма.

Во время сильной грозы, 25 июня, на станции Мочище под Новосибирском огромная берёза упала на территорию дома на улице Линейной, обрубив электрические провода. Об этом корреспонденту Сиб.фм рассказали очевидцы.

«Огромная 20-метровая береза упала вместе с проводами и перекрыла дорогу из дома женщине», — рассказала Ольга.

По её словам, после ЧП жители переживали, что провода могут быть не изолированы и начнётся пожар. Кроме того, по её словам, несмотря на многочисленные звонки, никто из служб не приехал. Света на станции до сих пор нет с 20:00.

«Все потекло, все холодильники, все выкинули, все заморозки, ничего нету теперь. Без света сидим вообще», — возмущаются жильцы.

Хозяйка дома, на чью территорию упало дерево, боялась выйти. Женщина переживала, что её ударит током.

«Настолько халатность, мы звонили всем. Никто не приехал. РС тоже телефон не брали. До администрации кое-как дозвонились. Это страшно было вообще. Ну, оказалось, что провод можно трогать, он оказался изолированным», — вспоминает она.

Упавшее дерево также никто не убрал, только распилили на части. Жители утверждают, что неоднократно обращались в администрацию с просьбой убрать аварийное дерево.

«Жительница пострадавшего дома обращалась в администрацию в прошлом году, писала заявление на спил этого дерева, но её проигнорировали», — отметила Ольга.



Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирской области из-за удара молнии загорелся дом.