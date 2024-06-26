Прокуратура Новосибирска обнаружила отсутствие ливневок в городе

На улицах Новосибирска нет ливневок — прокуратура начала проверку.

По данным пресс-службы прокуратуры по Новосибирской области, ведомство в судебном порядке добивается строительства ливневых канализаций в Новосибирске.

После проверки затопления улиц Докучаева, Промышленная, Красина, Моторная, Троллейная, Арбузова, Балтийская, Лермонтова, Каменское шоссе, а также перекресток Кропоткина и Красного проспекта, было установлено, что в этих районах отсутствуют ливневые канализации.

В результате прокуратура обратилась в Центральный районный суд с требованием обязать мэрию Новосибирска, а также органы государственной власти заняться вопросом водоотведения и построить ливневые канализации.

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