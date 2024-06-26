Сибирский фольклор из Санкт-Петербурга

23 июня в Кольцово прошёл фестиваль «Система ФЕСТ» от благотворительного фонда «Система» совместно с цифровой экосистемой МТС и Группой «Эталон». Музыкальной кульминацией праздника стало выступление петербургской джаз-фолк-группы «Settlers». Пользуясь случаем, мы расспросили артистов о проекте и о том, как привить интерес к фольклору современной молодежи.

Группа представляет русский народный соул и работает с фольклором, подстраивая его под современный ритм жизни. Они сочетают народную песню с современным джазом.

«Дорогие друзья, поздравляю вас! Теперь вы живёте в Новосибирске», — так группу встретили на сцене. Судя по огромному количеству зрителей, окруживших площадку, народное творчество в современной интерпретации сегодняшнему слушателю понятно и пользуется успехом.

Яна, солистка группы, закончила Санкт-Петербургское музыкальное училище им. М.П. Мусоргского. В Новосибирск приехали трое участников музыкального коллектива, хотя состав команды больше. К нам в город они привезли свою акустическую программу.

«Она особенно интимная и близкая каждому, потому что это музыка, построенная на русском фольклоре», — делится вокалистка.

Фольклор исполнители берут из разных уголков России. Они поют плясовые, свадебные песни. Четыре года они активно выступают с сольной программой на лучших площадках Москвы, Петербурга и других городов России.

В мае у группы вышел релиз первого мини-альбома. Это цикл песен о жизни, названный временами года — как цикл взросления, скорее, даже внутреннего роста и познания души. Каждый этап — как аллегория жизни, где есть и радость, и горе, мечты и отчаяние. Где весна - это рождение и беззаботность, лето - надежды и мечты, осень — принятие и осознание, а зима — забвение и предвкушение нового. И так по кругу, как растёт цветок, создавая новую жизнь, новый мир и надежду.

«Это альбом о жизни, о том, что она прекрасна и циклична, и после смерти будет новая жизнь», — делится группа со сцены.

Работает «Settlers» в МТС Лейбле. Это новое направление работы с артистами внутри экосистемы. Он нацелен на выращивание новых артистов по всем направлениям и интеграцию их контента в другие продукты компании.

«Это даёт расширенный фильтр инструментов для того, чтобы быть артистом и выступать на крупных, масштабных мероприятиях. Даёт возможность записываться, например, в хороших стадиях. Записывать музыку — очень дорого, а лейблы вкладывают свои финансы, свои силы в развитие музыки. За что им большое спасибо», — делится впечатлениями Яна.

Группа «Settlers» также занимается наставничеством в образовательном проекте «Поколение М», экосистемы МТС. Участники группы стали преподавателями музыкального онлайн-курса. Они делятся своим опытом и знаниями в индустрии, дают полезные советы в становлении собственного стиля, разбирают приёмы в вокале и саунд-дизайне. Курс рассчитан на начинающих исполнителей 12-18 лет.

«Во-первых, этот проект для детей, подростков, он бесплатный, что очень круто. Наше направление даёт возможность проходить очень хорошие уроки по саунд-дизайну. Очень много наставничества, которое вдохновляет. Помимо нас, представлены очень интересные артисты, молодые ребята учатся писать свою музыку. Мы рассказываем, как вдохновляться фольклором и писать на его основе авторский материал. Другие наставники, например, рассказывают о том, как вообще начать писать тексты. Это очень полезный проект, хочется, чтобы подобных проектов в России было больше.

Как рассказала Яна, приём заявок ещё идёт и закончится 30 июня. Заявки уже поступили из 60 регионов.

«Это говорит о том, что люди вдохновились и хотят писать музыку, песни. Музыка - это прекрасно, и здорово, что люди, в том числе, дети и подростки, хотят ею заниматься», — отметила в заключение исполнительница.