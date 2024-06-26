Свыше 9 тысяч многодетных семей региона направили средства областного семейного капитала на покупку автомобиля

Сертификат на областной семейный капитал – одна из мер поддержки регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». В Новосибирской области уже более 55 тысяч многодетных семей получили данный сертификат.





Как отметил в ходе пресс-тура 26 июня заместитель начальника управления организации социальных выплат министерства труда и социального развития Новосибирской области Дмитрий Радич, сертификат на областной семейный капитал действует в регионе с 2012 года, а с 2019 года данная мера поддержки входит в региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». Размер выплаты ежегодно индексируется и сейчас составляет 146,7 тысяч рублей. Общее количество семей, получивших сертификат – более 55 тысяч. Уже распорядились средствами меры поддержки 41 тысяча многодетных родителей.



Многодетные семьи самостоятельно принимают решение, на какие цели направить финансовые средства семейного капитала. Так, 9,1 тысяч семей региона использовали сертификат на приобретение автотранспорта. Среди других направлений по популярности – улучшение жилищных условий, покупка сельскохозяйственной техники, обучение детей, приобретение компьютерной техники, получение единовременной денежной выплаты на ребенка-инвалида, подключение жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения, а также формирование накопительной части трудовой пенсии родителей.



Многодетная семья Фроловых средства областного семейного капитала направила на покупку легкового автомобиля. Свою собственную машину давно хотели, чтобы всей семьей путешествовать, ездить в гости к родственникам. Выбирали вместительное транспортное средство, так как в семье подрастают трое ребятишек. Средств семейного капитала хватило, чтобы оплатить треть стоимости автомобиля.



Подробная информация об областном семейном капитале размещена на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области. Получить консультацию можно по телефону горячей линии 8-800-2500-201.



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