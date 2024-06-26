В Художественном музее пройдут лекции об искусстве бессмертия в древнем Египте от ведущих специалистов Пушкинского музея

Художественный музей проводит бесплатные лекции ведущих египтологов Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, посвященные погребальным ритуалам в Древнем Египте.

Лекции приурочены к открытию выставки «Древний Египет. Искусство бессмертия. Результаты исследования мумий и памятники древнеегипетского искусства из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина», которая начнет свою работу в Новосибирском государственном художественном музее 5 июля.

Вход на лекции свободный, нужно только предварительно зарегистрироваться.

3 июля в 18:00 темой лекции будет: «Осирис и идея бессмертия в древнем Египте»

На лекции куратор выставки, заведующая отделом древнего Востока ГМИИ им. А. С. Пушкина, кандидат исторических наук Ольга Васильева расскажет об истоках и развитии культа одного из самых популярных и известных египетских богов – Осириса. Его культ тесно связан с погребальными ритуалами, а мистерии Осириса являются важнейшим элементом храмовых и коронационных церемоний.

5 июля в 18:00 состоится лекция: «Преодоление смерти. О чем рассказали древнеегипетские мумии»

Лекция куратора выставки, ведущего научного сотрудника Отдела Древнего Востока ГМИИ им. А.С. Пушкина, кандидата искусствоведения Ольги Дюжевой о результатах исследований человеческих и животных мумий из собрания музея, проведенных ГМИИ им. А.С. Пушкина совместно с НИЦ «Курчатовский институт». В рамках проекта возникла возможность «увидеть» мумии изнутри, не разрушая их: установить пол, возраст, особенности строения тела, болезни; детальнее рассмотреть процесс мумификации, а по структуре пеленания и декору мумий более надежно датировать некоторые из них.

Уникальная выставка «Древний Египет. Искусство бессмертия. Результаты исследования мумий и памятники древнеегипетского искусства из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина», на которой мультимедийные технологии объединятся с подлинными древнеегипетскими экспонатами, наглядно расскажет о том, как египтяне представляли себе вечную жизнь после смерти.

ГМИИ им. А.С. Пушкина обладает крупнейшим собранием древнеегипетского искусства в России. На выставке будет представлено около 90 экспонатов из экспозиции и запасников ГМИИ им. А.С. Пушкина – деревянный расписной саркофаг, канопы, рельефы, статуи и статуэтки, фрагменты декора мумий, бронзовая пластика, предметы художественного ремесла и амулеты.

Центральное место в экспозиции займут 3D-реконструкции облика древних египтян – молодой женщины 20–25 лет и мужчины 30–40 лет. Эти «оживающие» мумии дадут возможность представить, как выглядели жители давно исчезнувшей цивилизации долины Нила.

Экспозиция будет состоять из нескольких разделов, которые освещают разные аспекты сложного комплекса представлений египтян о бессмертии и вечной жизни: «Материальность бессмертия», «Теология бессмертия», «Монументальность бессмертия», «Эстетика бессмертия».

Выставка будет работать с 5 июля по 8 сентября 2024 г.

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