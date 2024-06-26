В мэрии города рассказали о мифах и легендах Новосибирска

О мифах и легендах Новосибирска рассказали в мэрии.

Начальник управления культуры мэрии Новосибирска Ирина Соловьёва рассказала порталу МК в Новосибирске о том, что о столице Сибири ходят множество различных мифов и легенд.

Так, например, когда Ирина посетила открытие библиотеки в Затоне, ей удалось увидеть его глазами тех, кто там живет.

“Это была территория речников. Речники, как и моряки, — это люди в себе, у них не менее интересная жизнь и очень личное отношение к реке. И когда они с такой теплотой говорили о своей жизни на реке, я по-настоящему осознала величие нашей Оби”, — рассказала начальник управления культуры мэрии города.

Напомним, что в Новосибирске перекроют Октябрьский мост из-за празднования Дня города