В Новосибирске появился «умный» пешеходный переход

Новый пешеходный переход испытывают в Новосибирске.

Министерство цифрового развития и связи региона совместно с ГУ МВД России по Новосибирской области приступили к реализации проекта по установке «умных» пешеходных переходов на территории города.

Новинка заключается в том, что пешеходный переход без светофора информирует водителя о приближающемся пешеходе — система автоматически срабатывает за счет алгоритма искусственного интеллекта.

В том числе система всегда открыта для сотрудников ГАИ и они могут круглосуточно отслеживать ситуацию, а также просматривать архивные записи.

Сейчас в районе дома № 88 на улице Объединения на месте старого пешеходного перехода уже внедрили новый пешеходный переход.

Напомним, что в Центральном округе Новосибирска ограничили движение транспорта