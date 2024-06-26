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Авто общество

В Новосибирске появился «умный» пешеходный переход

Фото: Сиб.фм

Новый пешеходный переход испытывают в Новосибирске.

Министерство цифрового развития и связи региона совместно с ГУ МВД России по Новосибирской области приступили к реализации проекта по установке «умных» пешеходных переходов на территории города.

Новинка заключается в том, что пешеходный переход без светофора информирует водителя о приближающемся пешеходе — система автоматически срабатывает за счет алгоритма искусственного интеллекта.

В том числе система всегда открыта для сотрудников ГАИ и они могут круглосуточно отслеживать ситуацию, а также просматривать архивные записи.

Сейчас в районе дома № 88 на улице Объединения на месте старого пешеходного перехода уже внедрили новый пешеходный переход.

Напомним, что в Центральном округе Новосибирска ограничили движение транспорта

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Валерия Митрохина
Журналист

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