В Новосибирске суд отправил подозреваемого по делу о пожаре в Оби под домашний арест

Подозреваемого по делу о пожаре отправили под домашний арест.

По данным пресс-службы Судов общей юрисдикции по Новосибирской области, Обской городской суд региона рассмотрел ходатайство старшего следователя следственного отдела по городу Обь СУ СК РФ об избрании меры пресечения в отношении Александра Иващенко, которого подозревают в совершении преступления “нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека”.

В результате пожара в Оби ответственного за охрану труда на производстве ООО “СибВторРесурс” отправили под домашний арест.

Ранее Сиб.фм писал о том, что сотрудники МЧС по Новосибирской области потушили крупный пожар в производственном здании в Оби, где в результате шесть человек пострадали и были переданы врачам, один скончался на месте, а позже стало известно еще о двух погибших.