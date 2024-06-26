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общество проиcшествия

В Новосибирске второй пострадавший на пожаре в городе Обь умер в реанимации

Фото: Сиб.фм

В реанимации скончался второй пострадавший в крупном пожаре.

Портал “Аэро-Сити” со ссылкой на пресс-службу Областной клинической больницы сообщил о том, что после сильного пожара в Оби Новосибирской области трое сотрудников предприятия сейчас находятся в реанимации, один – в ожоговом отделении, один скончался.

“Один летальный исход (из тех людей, кто находился в реанимации)”, — сообщили врачи.

Ранее Сиб.фм рассказывал о том, что сотрудники МЧС по Новосибирской области потушили крупный пожар в производственном здании в Оби, где в результате шесть человек пострадали и были переданы врачам, один скончался на месте

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Валерия Митрохина
Журналист

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