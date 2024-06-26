В Новосибирске заметили рост цен на старые автомобили

Коммерческий директор Авто.ру Виктория Курчанова поделилась данными о текущем состоянии рынка автомобилей в Сибири с начала 2024 года.

По информации «BFM-Новосибирск», цены на поддержанные автомобили увеличились на 23%, достигнув отметки в 913 тысяч рублей, в то время как цены на новые автомобили уменьшились на 24% и составили около 4 миллионов рублей. Эксперты не предвидят дальнейшего снижения цен.

Специалисты отмечают растущую конкуренцию между новыми и поддержанными автомобилями, где дистрибьюторы и дилеры активно воздействуют на выбор покупателей через свои предложения. Расширение ассортимента автомобилей, увеличение конкуренции за счет появления новых брендов и проведение стимулирующих акций делают новые автомобили более привлекательными для потребителей.

На данный момент в Новосибирской области на 85% доминируют китайские бренды новых автомобилей, такие как GEELY MONJARO, GEELY COOLRAY, HAVAL F7, CHERY TIGGO 7 PRO, LIFAN X60. В то же время поддержанные автомобили составляют всего 2,9% от общего числа, среди которых популярны Toyota Corolla, ВАЗ (Lada) 2107, Toyota Corolla Fielder, Honda Fit и Toyota Camry.

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