В преддверии Дня города в Новосибирске началась гастрономическая ярмарка

Новосибирцы могут отведать вкусные блюда на гастрономической ярмарке.

В честь предстоящего Дня города в Новосибирске запустили гастрономическую ярмарку

Как отметила управляющая городской продовольственной социальной ярмаркой Наталья Блиновская, на ярмарке будут представлены десятки наименований продукции от пяти-восьми операторов ежедневно.

Дегустации будут проводиться для всех желающих по адресу: улица Большевистская, 131. Начало мероприятия в 10:00.

Расписание дегустаций:

26 июня — пройдет дегустация купат, сыра, овощей и фруктов, колбасы, грудинки и карбоната, молочных продуктов;

27 июня — можно будет попробовать разные виды колбасок из мяса птицы, торты, печенье, сосиски, колбасы, ветчина и бекон, а также по три разновидности сельди и йогуртов;

28 июня — посетители ярмарки смогут угоститься блинами, соленой и копченой рыбой, молоком и кефиром, а также сушеными финиками и манго, пастилой, изюмом, зефиром, печеньем и пряниками;

29 июня — на прилавках будет представлено нескольких разновидностей колбас, ветчины, мясных рулетов, калачиков, пастилы, варенья из шелковицы, а также восемь разновидностей сметанников.

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