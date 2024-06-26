В Центральном округе Новосибирска ограничили движение транспорта

В Новосибирске вновь ограничили движение транспорта.

На сайте мэрии Новосибирска появилась информация о том, что до 2 июля 2024 года на улице Лермонтова будет сужена дорога на четыре метра. Также на метр сузили проезжую часть улицы Семьи Шамшиных в районе жилого дома №34.

А до 5 июля включительно из-за ремонта теплотрассы будет сужена дорога в районе дома №18 по улице Фрунзе на пять метров.

“Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками”, — предупредили в мэрии города.

Напомним, что прокуратура Новосибирска обнаружила отсутствие ливневок в городе