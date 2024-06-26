Врачи «Клиники НИИТО» перенимают опыт лучших российских и зарубежных специалистов

В АНО «Клиника НИИТО» стартовал масштабный обучающий курс в области современных подходов в травматологии и ортопедии. В качестве приглашенных спикеров выступят ведущие российские и зарубежные практикующие врачи.

Первой стала лекция профессора, доктора медицинских наук, председателя исполнительного комитета Общероссийской общественной организации «Ассоциация травматологов-ортопедов России» Сергея Колесова.

В ходе встречи, проходившей в онлайн-формате, специалисты медцентра узнали о новейших практических методиках в диагностике, классификации и лечении повреждений позвоночника, а также прорывных технологиях в травматологии и ортопедии.

По словам Сергея Колесова, именно готовность медицинского учреждения уделять пристальное внимание совершенствованию квалификации специалистов становится гарантом успешной работы.

— Совместно с медклиникой сделан шаг в реализации одной из важных задач – содействовать улучшению качества оказания помощи в области травматологии и ортопедии, – говорит Сергей Колесов. – Владение современными методиками, постоянный обмен опытом являются базовыми потребностями для практикующего врача-профессионала. Дистанционный формат медобразования при этом стал незаменимым инструментом, позволяющим специалистам получать знания и навыки практически без отрыва от рабочего процесса.

Как отмечает главный врач АНО «Клиника НИИТО» Александр Елистратов, коллектив продолжит перенимать опыт лучших травматологов и ортопедов:

— Травматология является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей медицины. Для поддержания максимально возможного уровня качества оказания услуг пациентам, кроме решения оперативных задач, необходимо развивать профессиональные навыки. Именно поэтому постоянное обучение является для нас приоритетом.