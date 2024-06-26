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общество

Выплату на сборы к школе для многодетных семей увеличили в Новосибирской области

Фото: Сиб.фм

На сборы к школе для многодетных семей Новосибирской области увеличили оплату.

Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области, было принято решение увеличить выплату на подготовку к школе для многодетных семей почти в два раза — теперь на каждого ребенка выделяют по 4 тысячи рублей.

Данные средства необходимы для того, чтобы родители смогли купить детям канцелярские принадлежности, одежду и спортивную форму.

Напомним, что воспитанник хоккейной школы Новосибирска выиграл Кубок Стэнли

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Валерия Митрохина
Журналист

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