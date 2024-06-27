Аномальная жара, 300 кг мяса и 1 500 человек: фестиваль "Мясо ели!!!" прошёл в посёлке KLUBNIKA

15 июня в посёлке KLUBNIKA прошёл фестиваль шашлыков «Мясо ели!!!». Более 1500 человек собрались, чтобы насладиться сочным шашлыком и хорошо провести время.

Гостей фестиваля встречали с яркими браслетами и буклетами о мероприятии. На специально оборудованной площадке каждый нашёл занятие по душе. Гости мероприятия принимали участие в увлекательных конкурсах, пробовали вкусные угощения от партнёров и команд, а также имели возможность протестировать автомобили GEELY в рамках тест-драйва.

Всего 15 команд с разными шашлычными шедеврами соревновались за внимание и призы. Яркое солнце и дружеская атмосфера делали этот день по-настоящему незабываемым для всех присутствующих.

На фестивале для детей был создан уютный уголок, где можно было полакомиться сладкой ватой, нарисовать аквагрим и позабавиться на огромном надувном батуте.

Участникам фестиваля для приготовления были предложены сочные и вкусные мясные деликатесы от компаний "Омский бекон" и "Троекурово". Каждый желающий мог попробовать их. ГК "Горкунов" предоставила по 50 кг свежих томатов и огурцов командам, а также подарочный фонд для победителей и участников конкурсов. Каждое блюдо для гостей было дополнено соусами от Virtex food, бренда "Костровок".

Весь день участники соревнований демонстрировали свои кулинарные навыки, впечатляя зрителей своим мастерством. По итогам голосования фокус-группы были определены победители в 5 различных номинациях.

Команды Constanta Invest и "Прекрасные Кошечки" были награждены призом зрительских симпатий и подарками от партнеров за свои выдающиеся выступления.

Самыми креативными и позитивными участниками оказались колоритные "Сибирские Армяне".

Третье место заняла команда СМАК, которая была отмечена за самое красивое оформление стола, и получила подарочный сертификат на отдых в загородном доме отдыха с русской баней от Гуляевских дач.

За второе место и сертификат на 75 000 рублей от парк-отеля "Сосновый бор" была награждена команда "На шампурах!", возглавляемая Сибирской Круэллой Ольгой Платоновой.

На фестивале победу одержала команда "Жарим как надо!", которая случайно оказалась там, но не сдалась и продемонстрировала свои лучшие качества, заработав высочайшие оценки от жюри. Команда стала обладателем подарочного сертификата на 75 000 рублей на пребывание в живописном и утонченном месте в Горном Алтае — Pinewood Resort & Spa.

Гостей развлекали группа Repeat Me и захватывающее фейерверк-шоу от "Пятница-SHOW".



Смотрим как это было

Фестиваль был организован компанией "METR Pro", а партнёрами выступили: Парк-отель "Сосновый бор", Pinewood Resort & Spa, Pinewood-Catering, "Омский бекон", "Троекурово", Virtex food, гастроном "Богдановский", ГК Горкунов, Green Park, ГРЕЙТ ПАРК, Подразделение Д, Метр Квадратный, Hoff, HILLTOP brand development

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