Автобус Новосибирск-Кемерово попал в ДТП с фурой — 17 человек пострадали

В Кемеровской области пострадали трое детей, находившихся в рейсовом автобусе «Новосибирск-Кемерово».

На территории Топкинского округа Кемеровской области в ДТП попал рейсовый автобус, следовавший из Новосибирска в Кемерово. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. В Следственном комитете Кузбасса сообщили корреспонденту Сиб.фм, что перевозчик — кемеровское предприятие.

Предварительно, 54-летний водитель автобуса «Голден Драгон» не выбрал безопасную дистанцию и врезался в фуру, которая останавливалась по требованиям регулировщика на участке с дорожными работами. В салоне находились 29 пассажиров.

Министр здравоохранения Кемеровской области Дмитрий Беглов сообщил, что пострадали 17 человек, в том числе трое детей. Пострадавших доставили в местную больницу. Погибших, предварительно, нет.

На месте работают экстренные службы. По факту ДТП прокуратурой организована проверка.

«По факту дорожно-транспортного происшествия прокуратурой г. Топки организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения и правил перевозки пассажиров, в том числе несовершеннолетних», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме этого, делом заинтересовались следователи СК. Ведомством проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Корреспондент Сиб.фм попытался связаться с перевозчиком, однако телефон никто не взял.