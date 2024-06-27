Более 1200 школ и детских садов региона отремонтируют к новому учебному году

В образовательных организациях региона в летний период проводятся плановые текущие и капитальные ремонты – вопросы подготовки образовательных организаций региона к новому учебному году рассмотрены 26 июня в Правительстве Новосибирской области на заседании оперштаба по образованию. Заседание прошло под председательством заместителя Губернатора Сергея Нелюбова.





Как подчеркнул замгубернатора, вопросы подготовки школ и детских садов региона стоят на особом контроле Правительства Новосибирской области. На сегодняшний день по информации руководителей муниципальных районов и городских округов все образовательные организации Новосибирской области работают в штатном режиме и начали работы по подготовке к новому учебному году. Доклады о готовности к началу нового учебного года должны быть своевременно представлены в министерство образования региона.



Начальник управления материальных ресурсов министерства образования Новосибирской области Сергей Шарф доложил, что ремонтные работы запланированы в 1214 образовательных организациях – школах, детских садах и организациях дополнительного образования. В первую очередь запланированы мероприятия по укреплению строительных конструкций и предотвращению аварийного состояния зданий, работы по поддерживающему и текущему ремонту, капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов зданий и комплексному капитальному ремонту. В числе видов предстоящих работ – ремонт фасадов, систем отопления, водоснабжения, канализации, электромонтажные работы, благоустройство территорий, общестроительные работы, ремонты кровель, замена оконных блоков. Всего на подготовку образовательных организаций к новому 2024/2025 учебному году по предварительным данным будет направлено около 3 млрд рублей.