Депутаты Новосибирского Заксобрания работают на XI Форуме регионов России и Беларуси

Депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области в составе делегации региона принимают участие в работе XI Форума регионов России и Беларуси, который проходит в городе Витебске.

Это событие проводится ежегодно, начиная с 2014 года, под патронатом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь.

В этом году главной темой форума стала «Роль межрегионального сотрудничества в построении инновационной экономики союзного государства». Основными площадками проведения мероприятий выбраны города Витебск, Полоцк и Новополоцк.

Среди комплексных задач – заключение коммерческих контрактов и региональных соглашений, способствующих укреплению межрегионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства.

Главной ярмарочной площадкой форума станет Витебск, отмечающий в эти дни свое 1050-летие. Организаторы подготовили выставку достижений народного хозяйства регионов Беларуси и России. Она будет работать с 27 по 30 июня 2024 года включительно.

Для участия в форуме приглашены представители 57 субъектов Российской Федерации: 37 высших должностных лица регионов и 42 руководителя законодательных органов.

За годы проведения форум приобрел статус продуктивной диалоговой площадки представителей власти и бизнес-сообщества. Сегодня, для максимального удобства работа форума организована по тематическим секциям.

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив и вице-спикер регионального парламента Майис Мамедов принимают участие в работе аграрной секции. Участники Форума рассматривают «Новейшие технологии агропромышленного комплекса Беларуси и России, их научное и кадровое обеспечение» на базе учебно-практического центра по производству молока филиала «Сельскохозяйственное производство «Мазоловогаз» унитарного предприятия «Витебскоблгаз».

Участниками секции стали как руководители регионов обеих стран, так и руководители крупных научных и практических сельскохозяйственных предприятий. Речь шла о консолидации усилий двух стран Союзного государства в развитии аграрного сектора. Андрей Шимкив оценил работу секции как «очень обнадеживающую».

«Абсолютно согласен с Максимом Иосифовичем Увайдовым, что прошло время, когда мы отчитывались друг перед другом о том, что из себя представляет товарооборот между нашими странами. Сейчас необходимо завоевывать другие рынки, расширять кооперацию с тем, чтобы продвигать сельскохозяйственную продукцию в другие страны», – уверен Андрей Шимкив.

Особое внимание спикер Заксобрания уделил теме детского питания, которое тоже активно обсуждалось на секции. По оценкам специалистов, в настоящее время 90% детского питания в России и Беларуси производятся на импортной основе. «Эта тема давно волнует депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области, – подчеркнул Андрей Шимкив. – По оценкам докладчиков, профицит бюджета Союзного государства составляет полтора миллиарда рублей и пока не используется в связи с отсутствием совместных программ по работе в этом направлении. Докладчики предложили присутствовавшим на секции главам регионов и председателям законодательной ветви власти проработать инициативы в этом направлении. Думаю, что это предложение будет оформлено в решении секции».